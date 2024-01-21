Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маклашов Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
17.01.1998

Сын: Маклашов Константин Геннадьевич

Отец ребёнка: Маклашов Геннадий Викторович

г.Москва
Рождение ребёнка
14.06.2001

Сын: Маклашов Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Маклашов Геннадий Викторович

г.Москва

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