Валова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Прасковья Ивановна

Место рождения

Валова

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Валова
Рождение ребёнка
1775

Сын: Валов Николай Егорович

Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Валов Влас Егорович

Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Валов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Валова Настасья Егоровна

Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Валов Степан Егорович

Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Валова Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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