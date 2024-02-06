Валова Прасковья Ивановна
Место рожденияВалова
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Валов Влас Егорович
Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Валова Настасья Егоровна
Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Валова Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Валов Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно