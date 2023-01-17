Вилкова (Крупнова) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения10.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1855
Отец: Егор Григорьевич
Мать: Пелагея Бычкова
Бракосочетание
21.?.1872
Рождение ребёнка
05.04.1876
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1877
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1880
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1881
Сын: Вилков (крупнов) Никита Иванович
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1885
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1886
Сын: Вилков Иван Иванович
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1889
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1891
Дочь: Куряева Анна Крупнова
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1893
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1897
Сын: Вилков Пмв Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1900
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Смерть
Неизвестно