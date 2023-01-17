Вилкова (Крупнова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова (Крупнова) Анна Егоровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1855

Отец: Егор Григорьевич

Мать: Пелагея Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.?.1872

Муж: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1876

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1877

Сын: Вилков Степан Иванович

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1880

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1881

Сын: Вилков (крупнов) Никита Иванович

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1885

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1886

Сын: Вилков Иван Иванович

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1889

Сын: Вилков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1891

Дочь: Куряева Анна Крупнова

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1893

Сын: Вилков Федор Иванович

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Вилков Пмв Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1900

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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