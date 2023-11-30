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Вилков Сергей Иванович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1889

Отец: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Мать: Вилкова (крупнова) Анна Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1910

Жена: Вилкова Варвара Елизарова

Рождение ребёнка
25.07.1912

Дочь: Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Вилкова Варвара Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1915

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Вилкова Варвара Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1919

Сын: Крупнов Вов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Вилкова Варвара Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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