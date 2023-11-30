Вилков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1889
Бракосочетание
10.11.1910
Рождение ребёнка
25.07.1912
Дочь: Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Вилкова Варвара Елизарова
Рождение ребёнка
28.01.1915
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Вилкова Варвара Елизарова
Рождение ребёнка
27.11.1919
Сын: Крупнов Вов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Вилкова Варвара Елизарова
Смерть
Неизвестно