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Вилкова Варвара Елизарова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1891

Отец: Елизаров Петр Климентьевич

Мать: Елизарова Анна Нуяксова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1910

Муж: Вилков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1912

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Вилков Сергей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1915

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Вилков Сергей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1919

Сын: Крупнов Вов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Вилков Сергей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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