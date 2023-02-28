Вилкова Варвара Елизарова
Место рождения
Дата рождения05.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1891
Бракосочетание
10.11.1910
Рождение ребёнка
25.07.1912
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Вилков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1915
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Вилков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1919
Сын: Крупнов Вов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Вилков Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно