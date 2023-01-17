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Вилков Степан Иванович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1877

Отец: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Мать: Вилкова (крупнова) Анна Егоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1897

Жена: Вилкова Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
22.08.1898

Сын: Вилков Александр Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1899

Дочь: Ефимия Степановна

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1901

Сын: Вилков Петр Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Меланья Степановна

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1906

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1910

Сын: Вилков Павел Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Вилков Владимир Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1914

Дочь: Неонилла Степановна

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1917

Дочь: Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1919

Сын: Вилков Андрей Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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