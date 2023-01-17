Вилков Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения10.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1877
Бракосочетание
23.?.1897
Рождение ребёнка
22.08.1898
Сын: Вилков Александр Степанович
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
09.09.1899
Дочь: Ефимия Степановна
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
23.06.1901
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Меланья Степановна
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
29.03.1906
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
27.06.1910
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
27.07.1912
Сын: Вилков Владимир Степанович
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
13.10.1914
Дочь: Неонилла Степановна
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
06.06.1917
Дочь: Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
12.10.1919
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Егорова
Смерть
Неизвестно