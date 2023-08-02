Тхостов Хатацико Знаурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Тхостов Знаур
Мать ребёнка: Тхостова Минат
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сона
Мать ребёнка: Тхостова Минат
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фариза
Мать ребёнка: Тхостова Минат
Рождение ребёнка
1916
Сын: Тхостов Руслан
Мать ребёнка: Тхостова Минат
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тхостов Темир-Болат
Мать ребёнка: Тхостова Минат
Смерть
1935