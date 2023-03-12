Семёнов Дмитрий сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Дмитрий сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Коркодымов Молчан Яковлевич

Мать: не указана

Место жительства
1596
Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
В казачьей слободке дворы казачьи Дмитриевой сотни Молчанова (ПКРК 1 с260)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Моисей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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