Семёнов Дмитрий сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семёнов Коркодымов Молчан Яковлевич
Мать: не указана
Место жительства
1596
Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
В казачьей слободке дворы казачьи Дмитриевой сотни Молчанова (ПКРК 1 с260)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Моисей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно