Семёнов Коркодымов Молчан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1571
Грамота Ивана IV, с которой Молчан был направлен к донским казакам для промышления царского дела, с наказом им (казакам) помогать ему в этом деле и с обещанием щедрой награды.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Дмитрий сын
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно