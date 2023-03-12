Семёнов Коркодымов Молчан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Коркодымов Молчан Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1571
Грамота Ивана IV, с которой Молчан был направлен к донским казакам для промышления царского дела, с наказом им (казакам) помогать ему в этом деле и с обещанием щедрой награды.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Дмитрий сын

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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