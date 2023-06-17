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Малыхин Владимир Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1962

Дочь: Пугач Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Малыхина Валентина Артемьевна

Электрогорск, Электрогорск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыхин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Малыхина Валентина Артемьевна

Смерть
Неизвестно