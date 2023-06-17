Малыхин Владимир Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1962
Дочь: Пугач Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Малыхина Валентина Артемьевна
Электрогорск, Электрогорск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыхин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Малыхина Валентина Артемьевна
Смерть
Неизвестно