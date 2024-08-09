Толмачева (Козлова) Анфуса Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Козлова) Анфуса Аввакумовна

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

09.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894

Отец: Козлов Аввакум (Наум) Васильевич

Мать: Козлова (Кобелева) Мария Матвеевна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1918

Сын: Драчев Николай Ильич

Отец ребёнка: Драчев Илья Корнильевич

Рейд, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.01.1921

Дочь: (Драчева) Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Драчев Илья Корнильевич

Рейд, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
23.01.1923

Муж: Толмачев Спиридон Власович

Пьянкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.03.1924

Сын: Толмачев Виктор Спиридонович

Отец ребёнка: Толмачев Спиридон Власович

Пьянкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.12.1926

Сын: Толмачев Анатолий Спиридонович

Отец ребёнка: Толмачев Спиридон Власович

Пьянкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.09.1934

Дочь: Шубина (Толмачева) Елизавета Спиридоновна

Отец ребёнка: Толмачев Спиридон Власович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
После 1934

Сын: Толмачев Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Толмачев Спиридон Власович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край

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