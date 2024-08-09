Толмачева (Козлова) Анфуса Аввакумовна
Место рождения
Дата рождения09.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1918
Сын: Драчев Николай Ильич
Отец ребёнка: Драчев Илья Корнильевич
Рождение ребёнка
17.01.1921
Дочь: (Драчева) Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Драчев Илья Корнильевич
Бракосочетание
23.01.1923
Рождение ребёнка
09.03.1924
Сын: Толмачев Виктор Спиридонович
Отец ребёнка: Толмачев Спиридон Власович
Рождение ребёнка
16.12.1926
Сын: Толмачев Анатолий Спиридонович
Отец ребёнка: Толмачев Спиридон Власович
Рождение ребёнка
18.09.1934
Дочь: Шубина (Толмачева) Елизавета Спиридоновна
Отец ребёнка: Толмачев Спиридон Власович
Рождение ребёнка
После 1934
Сын: Толмачев Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Толмачев Спиридон Власович
Смерть
Неизвестно