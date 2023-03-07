Евстафьева (Григорьева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева (Григорьева) Евдокия

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1854

Отец: Григорьевъ Михаилъ

Мать: Шарова Григорьева Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1873

Муж: Евстафьевъ Ерофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1874

Сын: Астафьевъ Кузьма

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1879

Сын: Астафьевъ Илья

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Евстафьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
04.02.1888

Сын: Евстафьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Янгизъ
Рождение ребёнка
24.02.1892

Сын: Астафьевъ Степанъ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьевъ Алексей

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

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