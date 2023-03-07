Евстафьева (Григорьева) Евдокия
Место рождения
Дата рождения01.03.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1854
Отец: Григорьевъ Михаилъ
Бракосочетание
31.01.1873
Муж: Евстафьевъ Ерофей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1874
Сын: Астафьевъ Кузьма
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Рождение ребёнка
18.07.1879
Сын: Астафьевъ Илья
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Рождение ребёнка
01.06.1884
Сын: Евстафьевъ Федоръ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
04.02.1888
Сын: Евстафьевъ Федоръ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Янгизъ
Рождение ребёнка
24.02.1892
Сын: Астафьевъ Степанъ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьевъ Алексей
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей