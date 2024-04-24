Климова Агния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Агния Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Василий Захарович

Рождение ребёнка
Около 1916 ст.

Сын: Климов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Захарович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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