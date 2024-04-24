Климова Агния Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.
Сын: Климов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Климов Василий Захарович
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно