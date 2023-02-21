(Стукалина (Воробьева)) Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стукалина (Воробьева)) Ксения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1899

Дата смерти

13.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1919

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Стукалин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
06.04.1927

Сын: Стукалин Леонид Павлович

Отец ребёнка: Стукалин Павел Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукалин Павел Фёдорович

Смерть
13.06.1985
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