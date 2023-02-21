(Стукалина (Воробьева)) Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1899
Дата смерти13.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1919
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Стукалин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
06.04.1927
Отец ребёнка: Стукалин Павел Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1985