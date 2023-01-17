Стукалин Павел Фёдорович
Место рождения
Дата рождения26.02.1896
Дата смерти?.05.1967
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1896
Отец: Стукалин Фёдор Никифорович
Мать: Екатерина Филатовна
Рождение ребёнка
03.03.1919
Дочь: Валентина Павловна
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
06.04.1927
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Степановна
Смерть
?.05.1967