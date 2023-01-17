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Стукалин Павел Фёдорович

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Место рождения

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.02.1896

Дата смерти

?.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1896

Отец: Стукалин Фёдор Никифорович

Мать: Екатерина Филатовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1919

Дочь: Валентина Павловна

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
06.04.1927

Сын: Стукалин Леонид Павлович

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Степановна

Смерть
?.05.1967
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