Чукаева ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чукаева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чукаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чукаева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чукаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукаев Давид Иванович

Отец ребёнка: Чукаев Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чукаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
09.07.1931

Дочь: Муратова (Чукаева) Сарра Ивановна

Отец ребёнка: Чукаев Иван Матвеевич

деревня Подберезье, Мосальский район, Калужская область, Россия

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