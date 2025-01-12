Чукаева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чукаева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чукаев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чукаев Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1931
Дочь: Муратова (Чукаева) Сарра Ивановна
Отец ребёнка: Чукаев Иван Матвеевич
деревня Подберезье, Мосальский район, Калужская область, Россия