Муратова (Чукаева) Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова (Чукаева) Серафима Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.10.2015

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.10.2015
Фрязино, Фрязино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Фрязино, Фрязино, Московская область
Новое Фрязинское кладбище