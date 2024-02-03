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Степанов Фёдор

Место рождения

Волосовка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волосовка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердышева (Степанова) Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов ? Федорович

Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Пётр Федорович

Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степанова) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Дуся (Евдокия?)

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Степанова) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)

Рождение ребёнка
05.09.1919

Сын: Степанов Иван Федорович

Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)

Волосовка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Степанов Василий Федорович

Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)

Волосовка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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