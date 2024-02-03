Степанов Фёдор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердышева (Степанова) Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов ? Федорович
Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Степанова) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Степанова) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)
Рождение ребёнка
05.09.1919
Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Степанов Василий Федорович
Мать ребёнка: Степанова Дуся (Евдокия?)
Смерть
Неизвестно