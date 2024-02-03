Степанова Дуся (Евдокия?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Степанов Фёдор
Рождение ребёнка
05.09.1919
Отец ребёнка: Степанов Фёдор
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Степанов Василий Федорович
Отец ребёнка: Степанов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердышева Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Степанов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Степанов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Степанов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов ? Федорович
Отец ребёнка: Степанов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Степанов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Степанов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Фёдор
Смерть
Около 1960