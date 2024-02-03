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Степанова Дуся (Евдокия?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Степанов Фёдор

Рождение ребёнка
05.09.1919

Сын: Степанов Иван Федорович

Отец ребёнка: Степанов Фёдор

Волосовка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Степанов Василий Федорович

Отец ребёнка: Степанов Фёдор

Волосовка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердышева Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Степанов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Пётр Федорович

Отец ребёнка: Степанов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Степанов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов ? Федорович

Отец ребёнка: Степанов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Степанов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Степанов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Фёдор

Смерть
Около 1960
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