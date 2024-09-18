Холодов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодов Николай Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.1940

Сын: Холодов Виктор Васильевич

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Смерть
?.12.1941
Пропал без вести на фронте

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