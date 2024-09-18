Холодов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодов Николай Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1940
Сын: Холодов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.1941
Пропал без вести на фронте