Анна Иванова 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Воеводино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Воеводино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
д.Подол - не известно какой точно НП
Бракосочетание
31.01.1742

Муж: Фома Логвинов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PG2?i=162&cc=1921824 1й брак Вероятно, это 2й брак у мужа Невеста из д. Подол ?
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Фомина

Отец ребёнка: Фома Логвинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Агафья Фомина

Отец ребёнка: Фома Логвинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Влас Фомин

Отец ребёнка: Фома Логвинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Василиса Фомина

Отец ребёнка: Фома Логвинов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1784

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