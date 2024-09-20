Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подол - не известно какой точно НП
Бракосочетание
31.01.1742
Муж: Фома Логвинов
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PG2?i=162&cc=1921824 1й брак Вероятно, это 2й брак у мужа Невеста из д. Подол ?
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Фомина
Отец ребёнка: Фома Логвинов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Агафья Фомина
Отец ребёнка: Фома Логвинов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Влас Фомин
Отец ребёнка: Фома Логвинов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Василиса Фомина
Отец ребёнка: Фома Логвинов
Смерть
1784