Аксиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксиния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Степан Яковлев

Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Катерина Яковлева

Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Зубарев ? Захар Яковлев

Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ануфрий Яковлев

Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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