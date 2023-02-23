Аксиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Степан Яковлев
Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Катерина Яковлева
Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ануфрий Яковлев
Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Зубарев ? Яков Иванов
Смерть
Неизвестно