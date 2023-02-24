Зубарев ? Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарев ? Яков Иванов

Зубарев ? Яков Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: (Алешка Зоркин) Осипов

Мать: Из Барановки Марья Епифанова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Степан Яковлев

Мать ребёнка: Аксиния Ивановна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Катерина Яковлева

Мать ребёнка: Аксиния Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Аксиния Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Зубарев ? Захар Яковлев

Мать ребёнка: Аксиния Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ануфрий Яковлев

Мать ребёнка: Аксиния Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья Яковлева

Мать ребёнка: Аксиния Ивановна

Смерть
1824
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close