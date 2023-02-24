Зубарев ? Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1781
Сын: Степан Яковлев
Мать ребёнка: Аксиния Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Катерина Яковлева
Мать ребёнка: Аксиния Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Аксиния Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Аксиния Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ануфрий Яковлев
Мать ребёнка: Аксиния Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья Яковлева
Мать ребёнка: Аксиния Ивановна
Смерть
1824