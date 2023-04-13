Синенко Ефросинья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1883
Сын: Синенко Тимофей Евграфович
Отец ребёнка: Синенко Евграф Петрович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Заплесвичко Наталья Евграфовна
Отец ребёнка: Синенко Евграф Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1894
Дочь: Мягченко Агриппина Евграфовна
Отец ребёнка: Синенко Евграф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно