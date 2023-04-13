Синенко Ефросинья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синенко Ефросинья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1883

Сын: Синенко Тимофей Евграфович

Отец ребёнка: Синенко Евграф Петрович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Заплесвичко Наталья Евграфовна

Отец ребёнка: Синенко Евграф Петрович

Рождение ребёнка
10.06.1894

Дочь: Мягченко Агриппина Евграфовна

Отец ребёнка: Синенко Евграф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синенко Евграф Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно