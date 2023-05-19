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Синенко Тимофей Евграфович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.05.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1883

Отец: Синенко Евграф Петрович

Мать: Синенко Ефросинья Герасимовна

Рождение ребёнка
09.05.1905

Сын: Синенко Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.1908

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
05.04.1910

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
26.11.1911

Дочь: Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.1913

Дочь: Евгения Тимофеевна

Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1915

Сын: Синенко Игнат Тимофеевич

Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
10.10.1918

Сын: Синенко Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синенко Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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