Синенко Тимофей Евграфович
Место рождения
Дата рождения01.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1883
Рождение ребёнка
09.05.1905
Сын: Синенко Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1908
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
05.04.1910
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
26.11.1911
Дочь: Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
16.02.1913
Дочь: Евгения Тимофеевна
Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1915
Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
10.10.1918
Сын: Синенко Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Синенко Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно