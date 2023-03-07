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Соловьев Павел Петрович

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Место рождения

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Соловьев Петр

Мать: Соловьева Матрона Пантелеймоновна

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.02.1894 ст.

Жена: Соловьева Мария Никифоровна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1906

Жена: Соловьева Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Соловьев Александр Павлович

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Степановна

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Соловьев Евстафий Павлович

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Степановна

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1916 ст.

Дочь: Соловьева Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Степановна

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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