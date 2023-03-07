Соловьев Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Соловьев Петр
Бракосочетание
13.02.1894 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1906
Рождение ребёнка
1907
Сын: Соловьев Александр Павлович
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Соловьев Евстафий Павлович
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
01.04.1916 ст.
Дочь: Соловьева Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Степановна
Смерть
Неизвестно