Попкова Афимья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Попковъ Федоръ
Отец ребёнка: Попковъ Семенъ
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1749
Сын: Попковъ Егоръ
Отец ребёнка: Попковъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попковъ Семенъ
Смерть
1789