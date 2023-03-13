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Попковъ Семенъ

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Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1711

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Попковъ Иванъ

Мать: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Попковъ Федоръ

Мать ребёнка: Попкова Афимья Алексеева

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1749

Сын: Попковъ Егоръ

Мать ребёнка: Попкова Афимья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Афимья Алексеева

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