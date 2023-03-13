Попковъ Семенъ
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Попковъ Иванъ
Мать: не указана
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Попковъ Федоръ
Мать ребёнка: Попкова Афимья Алексеева
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1749
Сын: Попковъ Егоръ
Мать ребёнка: Попкова Афимья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Афимья Алексеева