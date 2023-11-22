Фачков Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фачков Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1980

Отец: Фачков Владимир Алексеевич

Мать: Фачкова Татьяна Николаевна

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