Фачков Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1962
Отец: Фачков Алексей Андреевич
Мать: Фачкова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
21.03.1980
Сын: Фачков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Фачкова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
26.09.1994
Дочь: Фачкова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Фачкова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно