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Фачков Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1962

Отец: Фачков Алексей Андреевич

Мать: Фачкова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
21.03.1980

Сын: Фачков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Фачкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
26.09.1994

Дочь: Фачкова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Фачкова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фачкова Татьяна Николаевна

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