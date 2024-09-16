Родин Тихон
Место рожденияСалынская волость Брянский уезд Орловская губерния
Дата рождения1860
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Родин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родина Анна
Рождение ребёнка
16.01.1899
Сын: Родин Василий
Мать ребёнка: Родина Анна
Смерть
1943
Причина смерти: больного фашисты выкинули из дома на мороз
Похороны
Неизвестно