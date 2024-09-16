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Родин Тихон

Место рождения

Салынская волость Брянский уезд Орловская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Родин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родина Анна

Рождение ребёнка
16.01.1899

Сын: Родин Василий

Мать ребёнка: Родина Анна

Смерть
1943
Причина смерти: больного фашисты выкинули из дома на мороз
Похороны
Неизвестно

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