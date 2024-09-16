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Родин Василий

Место рождения

Овстугская волость, Брянский уезд Орловская губерния

Дата рождения

16.01.1899

Дата смерти

31.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1899

Отец: Родин Тихон

Мать: Родина Анна

Бракосочетание
29.11.1935

Жена: Родина (Хомулло) Анфиса

Рождение ребёнка
19.03.1939

Дочь: Власова (Родина) Агния

Мать ребёнка: Родина (Хомулло) Анфиса

Смерть
31.05.1981
Похороны
Неизвестно

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