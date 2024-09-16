Родин Василий
Место рожденияОвстугская волость, Брянский уезд Орловская губерния
Дата рождения16.01.1899
Дата смерти31.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1899
Отец: Родин Тихон
Мать: Родина Анна
Бракосочетание
29.11.1935
Жена: Родина (Хомулло) Анфиса
Рождение ребёнка
19.03.1939
Дочь: Власова (Родина) Агния
Мать ребёнка: Родина (Хомулло) Анфиса
Смерть
31.05.1981
Похороны
Неизвестно