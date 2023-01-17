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Тремасов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.05.1890

Дата смерти

07.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1890

Отец: Тремасов Василий Федорович

Мать: Тремасова Мария Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Тремасов ?

Мать ребёнка: Тремасова Мария Капитоновна

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тремасова Мария Капитоновна

Рождение ребёнка
24.01.1939

Сын: Тремасов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Тремасова Мария Капитоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Мария Капитоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.04.1944
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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