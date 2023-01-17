Тремасов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1890
Дата смерти07.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1890
Рождение ребёнка
1932
Сын: Тремасов ?
Мать ребёнка: Тремасова Мария Капитоновна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тремасова Мария Капитоновна
Рождение ребёнка
24.01.1939
Сын: Тремасов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Тремасова Мария Капитоновна
Рождение ребёнка
12.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тремасова Мария Капитоновна
Смерть
07.04.1944