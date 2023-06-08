Василенко (Чернова) Вера Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Чернова) Вера Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1946

Отец: Чернов Марк

Мать: Чернова Анастасия

Рождение ребёнка
28.10.1968

Дочь: Мищенко Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Василенко Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Валерий Георгиевич

Отец ребёнка: Василенко Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Георгий