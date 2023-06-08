Василенко (Чернова) Вера Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1946
Отец: Чернов Марк
Мать: Чернова Анастасия
Рождение ребёнка
28.10.1968
Дочь: Мищенко Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Василенко Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Валерий Георгиевич
Отец ребёнка: Василенко Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василенко Георгий