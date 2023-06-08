Василенко Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1968
Дочь: Мищенко Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Василенко Вера Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Валерий Георгиевич
Мать ребёнка: Василенко Вера Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василенко Вера Марковна
Смерть
Неизвестно