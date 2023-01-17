Денисов Логей Максимович
Место рождения
Дата рождения08.10.1902
Дата смерти14.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1902
Отец: Денисов Максим Максимович
Мать: Денисова Наталья
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Панарина Анастасия (Логиновна)
Мать ребёнка: Денисова Мавреда Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1935
Мать ребёнка: Денисова Мавреда Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1939
Дочь: Богомолова Александровна (Логиновна)
Мать ребёнка: Денисова Мавреда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева Евдокия (Логиновна)
Мать ребёнка: Денисова Мавреда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1982
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край