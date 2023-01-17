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Денисов Логей Максимович

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Место рождения

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.10.1902

Дата смерти

14.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1902

Отец: Денисов Максим Максимович

Мать: Денисова Наталья

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Панарина Анастасия (Логиновна)

Мать ребёнка: Денисова Мавреда Ивановна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.01.1935

Сын: Денисов Иван Логеевич

Мать ребёнка: Денисова Мавреда Ивановна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.03.1939

Дочь: Богомолова Александровна (Логиновна)

Мать ребёнка: Денисова Мавреда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышева Евдокия (Логиновна)

Мать ребёнка: Денисова Мавреда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Мавреда Ивановна

Смерть
14.06.1982
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
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