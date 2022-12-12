Денисова (Кустова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Кустова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1902

Сын: Денисов Логей Максимович

Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Денисов Симон Максимович

Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Денисов Прокопий Максимович

Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анисья Максимовна

Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Васса Максимовна

Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Денисов Захар Максимович

Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Максим Максимович

Смерть
Неизвестно
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