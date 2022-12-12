Денисова (Кустова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1902
Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Денисов Прокопий Максимович
Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анисья Максимовна
Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Васса Максимовна
Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Денисов Максим Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно