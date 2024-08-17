Коняшкин Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коняшкин Петр Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коняшкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коняшкин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Коняшкина Александра
Рождение ребёнка
16.10.1916
Сын: Коняшкин Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Коняшкина Александра
Смерть
Неизвестно