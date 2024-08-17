Коняшкин Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коняшкин Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коняшкин Петр Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коняшкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коняшкин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Коняшкина Александра

Рождение ребёнка
16.10.1916

Сын: Коняшкин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Коняшкина Александра

Смерть
Неизвестно

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