Воинов (Ярославский) Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинов (Ярославский) Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1831

Дата смерти

21.03.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Воинов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Воинов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Воинов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
30.12.1876

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Воинов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
15.04.1882

Сын: Воинов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, церковь Воскресения Христова при приюте Сергиевского братства, протоиерей
Смерть
21.03.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург