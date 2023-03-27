Воинов (Ярославский) Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1831
Дата смерти21.03.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
30.12.1876
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Воинов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
15.04.1882
Сын: Воинов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, церковь Воскресения Христова при приюте Сергиевского братства, протоиерей
Смерть
21.03.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург