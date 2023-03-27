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(Воинова) Екатерина Михайловна
(Воинова) Екатерина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1866
Пол
Женский
Отец
Воинов (ярославский) Михаил Петрович
1831 г.р.
Мать
(Воинова) Евдокия Семеновна
Около 1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец:
Воинов (ярославский) Михаил Петрович
Мать:
Евдокия Семеновна
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