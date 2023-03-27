(Воинова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воинова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Воинов (ярославский) Михаил Петрович

Мать: Евдокия Семеновна

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