Дардур Андрей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дардур Андрей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Дардур Георгий Андреевич

Мать: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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