Александров Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Антоний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1825 ст.

Жена: Александрова Александра Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1826 ст.

Сын: Александров Владимир Антонович

Мать ребёнка: Александрова Александра Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.11.1827 ст.

Сын: Александров Николай Антонович

Мать ребёнка: Александрова Александра Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно