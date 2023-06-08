Александров Антоний
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1825 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1826 ст.
Сын: Александров Владимир Антонович
Мать ребёнка: Александрова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.11.1827 ст.
Сын: Александров Николай Антонович
Мать ребёнка: Александрова Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно