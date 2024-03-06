Устинья (Мария) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1709 и 1728
Дата смертиМежду 1755 и 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1709 и 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1732 и 1733
Муж: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Между 1733 и 1734
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Между 1735 и 1739
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1744
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1747
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1759
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Смерть
Между 1755 и 1770
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович