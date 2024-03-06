Устинья (Мария) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья (Мария) Ивановна

Устинья (Мария) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1709 и 1728

Дата смерти

Между 1755 и 1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1707 и 1718 г.р.

Дети

Между 1733 и 1734 г.р.
Между 1735 и 1739 г.р.
Около 1741 г.р.
Между 1741 и 1744 г.р.
Между 1743 и 1747 г.р.
Около 1747 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1709 и 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1732 и 1733

Муж: Иван Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1733 и 1734

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1735 и 1739

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1744

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1747

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1759

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1755 и 1770
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.