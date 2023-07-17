Рыжкова (Рыжкова) Улита Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова (Рыжкова) Улита Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Рыжков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Рыжков Александр Александрович

Отец ребёнка: Рыжков Александр Михайлович

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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