Рыжкова (Рыжкова) Улита Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Рыжков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рыжков Александр Александрович
Отец ребёнка: Рыжков Александр Михайлович
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно