Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1833

Отец: Илья Кондратьевич

Мать: Устинья

Смерть
Неизвестно
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