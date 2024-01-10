Троельникова Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1920
Сын: Троельников Иван Семенович
Отец ребёнка: Троельников Семён Алексеевич
Пятина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно