Троельникова Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троельникова Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троельников Семён Алексеевич

Рождение ребёнка
07.10.1920

Сын: Троельников Иван Семенович

Отец ребёнка: Троельников Семён Алексеевич

Пятина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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