Платошина Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платошина Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1929

Дата смерти

11.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1929

Отец: Афанасьев Михаил Васильевич

Мать: Афанасьева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платошин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платошин Николай Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.08.2000
Рождение ребёнка
03.02.2956

Дочь: Платошина Галина Павловна

Отец ребёнка: не указан

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