Платошина Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1929
Дата смерти11.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платошин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платошин Николай Павлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.08.2000
Рождение ребёнка
03.02.2956
Дочь: Платошина Галина Павловна
Отец ребёнка: не указан