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Леденцова Анастасия Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

11.03.1815 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Леденцов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Леденцов Гавриил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Леденцова Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Леденцов Гавриил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1792 ст.

Дочь: Полиектова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Леденцов Гавриил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1797 ст.

Сын: Леденцов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Леденцов Гавриил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1801 ст.

Дочь: Леденцова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Леденцов Гавриил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденцов Гавриил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
11.03.1815 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область