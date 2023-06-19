Леденцова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти11.03.1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Леденцов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Леденцов Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Леденцова Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Леденцов Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
18.02.1792 ст.
Дочь: Полиектова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Леденцов Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
12.03.1797 ст.
Сын: Леденцов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Леденцов Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
10.01.1801 ст.
Дочь: Леденцова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Леденцов Гавриил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1815 ст.