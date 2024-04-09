Федор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Яков Якимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Йов Федоров

Мать ребёнка: Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ефимия Федорова

Мать ребёнка: Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрена Федорова

Мать ребёнка: Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Агрипена Федорова

Мать ребёнка: Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Стефанида Федорова

Мать ребёнка: Ксения Федорова

Смерть
1836

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