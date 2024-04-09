Федор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Яков Якимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Йов Федоров
Мать ребёнка: Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ефимия Федорова
Мать ребёнка: Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Агрипена Федорова
Мать ребёнка: Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Стефанида Федорова
Мать ребёнка: Ксения Федорова
Смерть
1836