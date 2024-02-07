Алексеев Алексей Гавриш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Сироткин Семён Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно