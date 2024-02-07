Алексеев Алексей Гавриш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Алексей Гавриш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Сироткин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Сироткин Семён Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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